Міноборони США: Вторгнення в Україну може відбутися сьогодні

Міністерство оборони США стверджує, що напад Росії на Україну може статися вже сьогодні, але заявляє, що для дипломатії ще є час.
На цьому наголосив 21 лютого офіційний представник Міноборони США Джон Кірбі в ефірі телеканалу CNN.
На запитання, чи може вторгнення розпочатися найближчим часом, Кірбі відповів: "Так, справді так". За його словами, напад РФ може розпочатися будь-якого дня.
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"Що ж, сьогодні може бути цей день. Ми сподіваємось, що цього не станеться", – сказав Кірбі.
Він додав, що США продовжують використовувати усі дипломатичні можливості.
Ескалація конфлікту з Росією
- Останніми днями Україну звинуватили у десятках фактів порушення Мінських домовленостей. Наприклад, що в так званій ЛНР українські диверсанти залишили понад 200 кг тротилу на маршруті евакуації місцевих жителів до РФ.
- За даними штабу ООС, увечері 20 лютого бойовики вдарили із важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці здійснили близько 21:00, після чого звинуватили в обстрілі українських військових.
- При цьому "українського диверсанта", якого звинувачують у підриві машини поліцейського у Донецьку 18 лютого зловили... за день до скоєння теракту.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 17 лютого заявив, що вторгнення в Україну відбудеться після влаштованих "під чужим прапором" провокацій.
- Водночас, проросійські бойовики посилили обстріл українських позицій. 20 лютого вони підірвали авто українських спостерігачів на Донеччині.
- У Міноборони України припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.