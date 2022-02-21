Міноборони США: Вторгнення в Україну може відбутися сьогодні

У США продовжують сподіватися на дипломатичне розв'язання конфлікту

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Міністерство оборони США стверджує, що напад Росії на Україну може статися вже сьогодні, але заявляє, що для дипломатії ще є час.

На цьому наголосив 21 лютого офіційний представник Міноборони США Джон Кірбі в ефірі телеканалу CNN.

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На запитання, чи може вторгнення розпочатися найближчим часом, Кірбі відповів: "Так, справді так". За його словами, напад РФ може розпочатися будь-якого дня.

"Що ж, сьогодні може бути цей день. Ми сподіваємось, що цього не станеться", – сказав Кірбі.

Він додав, що США продовжують використовувати усі дипломатичні можливості.

Ескалація конфлікту з Росією