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Міноборони США: Вторгнення в Україну може відбутися сьогодні

Павло Заяць Павло Заяць
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21 лютого, 18:40
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У США продовжують сподіватися на дипломатичне розв'язання конфлікту
Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень
Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони США стверджує, що напад Росії на Україну може статися вже сьогодні, але заявляє, що для дипломатії ще є час.

На цьому наголосив 21 лютого офіційний представник Міноборони США Джон Кірбі в ефірі телеканалу CNN.

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На запитання, чи може вторгнення розпочатися найближчим часом, Кірбі відповів: "Так, справді так". За його словами, напад РФ може розпочатися будь-якого дня.

"Що ж, сьогодні може бути цей день. Ми сподіваємось, що цього не станеться", – сказав Кірбі.

Він додав, що США продовжують використовувати усі дипломатичні можливості.

Ескалація конфлікту з Росією

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