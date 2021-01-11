МОЗ скоротив "зелений" список країн щодо COVID-19: де ще можуть відпочити українці

"Червоний" список країн поширено майже на 30 пунктів

Міністерство охорони здоров'я України оновило списки країн "зеленої" і "червоної" зон за рівнем поширення коронавірусу.

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Як повідомляє пресслужба вітчизняного МОЗ, тепер у "червоному" списку не 49 країн, а 78.

До "червоного" списку потрапили Литва, Чехія, Велика Британія, США, Словаччина, РФ, Польща, Білорусь, Туреччина, Молдова, Румунія, Угорщина, Туніс, Болгарія і Домініканська Республіка.

До "зеленого" списку поки що входять Греція, Мальдіви, Єгипет, Шрі-Ланка, Індія, Таїланд та інші популярні в українських туристів країни.

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Нагадаємо, на ранок 11 січня число підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищило 90 млн. Число жертв COVID-19 наближається до двох мільйонів осіб.

Раніше мер Лондона Садік Хан оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в столиці Великої Британії через коронавірус. Таке рішення прийнято через загрозу переповнення лікарень.

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