"Мені теж вони не подобаються": Степанов прокоментував карантинні обмеження

Міністр зазначив, що жорсткий карантин було введено, щоб зупинити сплеск коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що йому, як і іншим українцям, не подобається жорсткий карантин, який діє в країні.

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Про це він заявив під час щоденного брифінгу про ситуацію з коронавірусом в Україні.

"Будь-які обмеження – їх не хочеться виконувати. Мені теж вони не подобаються. Я така ж людина, як і ви... Всі хочуть жити звичайним життям", – сказав він.

При цьому міністр зазначив, що жорсткий карантин було введено, щоб зупинити сплеск коронавірусу, який очікується після новорічних свят.

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"У нас є чітка і зрозуміла з епідеміологічної точки зору стратегія щодо боротьби з COVID-19. Всі наші дії... вивірені і спрогнозовані", – сказав він.

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Степанов також нагадав, як критикували карантин вихідного дня, проте в підсумку ті обмеження, за його словами, допомогли стабілізувати ситуацію і зменшити кількість нових випадків зараження коронавірусом.

Раніше Степанов заявив, що в Україні з 8 січня посилили карантинні обмеження, а не ввели локдаун.

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