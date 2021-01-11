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"Мне тоже они не нравятся": Степанов прокомментировал карантинные ограничения

11 января, 09:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министр отметил, что жесткий карантин был введен, чтобы остановить всплеск коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ему, как и другим украинцам, не нравится жесткий карантин, который действует в стране.

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Об этом он заявил во время ежедневного брифинга о ситуации с коронавирусом в Украине.

"Любые ограничения – их не хочется выполнять. Мне тоже они не нравятся. Я такой же человек, как и вы… Все хотят жить обычной жизнью", - сказал он.

При этом министр отметил, что жесткий карантин был введен, чтобы остановить всплеск коронавируса, который ожидается после новогодних праздников.

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"У нас есть четкая и понятная с эпидемиологической точки зрения стратегия относительно борьбы с COVID-19. Все наши действия… выверены и спрогнозированы", - сказал он.

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Степанов также напомнил, как критиковали карантин выходного дня, однако в итоге те ограничения, по его словам, помогли стабилизировать ситуацию и уменьшить количество новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее Степанов заявил, что в Украине с 8 января усилили карантинные ограничения, а не ввели локдаун.

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карантин коронавирус Максим Степанов
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