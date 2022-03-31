Багато золота та хутра. Як виглядає резиденція Медведчука на Закарпатті (фото)

Журналісти побували у резиденції політика Віктора Медведчука, яка розташована на Закарпатті у селі Жденієво. Як виявилося, на території багато будинків, ставки, але найголовніше – кількаповерховий дерев'яний палац.
Про це повідомляє "Слідство. Інфо".
Територія резиденції становить понад 120 га. Там є кілька будинків, ставки та відгороджена парканом гірська річка. Крім того, там розташований кількаповерховий дерев'яний палац, на першому поверсі якого стоїть радянський автомат "Газована вода".
У вітальні – картини, метрові люстри, золоті елементи декору, а також великий камін із зеленого мармуру, темного дерева та позолоти. Настільний годинник від Soher – від 300 тисяч гривень та дуже багато хутра.
На території маєтку є басейн і джакузі, звідки відкривається панорамний вид на ліс та гори. Медведчук має спортзал, масажний кабінет, спа-зону та окрему сауну.
На території є ще один будинок – гостьовий. Там є кілька обідніх залів, зон для відпочинку та спальних кімнат. Багато оздоблення з мармуру та шкіри бурих ведмедів.
Ситуація з Медведчуком
- На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР").
- 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили в середині листопада до 14 січня.
- А 2 листопада у справі про держзраду та замах на розграбування державних ресурсів у Криму (це перша справа проти Медведчука) закінчився строк домашнього арешту, і суд призначив новий запобіжний захід.