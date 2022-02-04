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СЬОГОДНІ Новини України

Скасування перевиборів у Могилянці, а Зеленський та Макрон обговорили "нормандський формат" – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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4 лютого, 06:25
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Кабмін ухвалив рішення щодо скандалу в Києво-Могилянській академії, а сторони поговорили про заходи щодо підтримки України
Шмігаль запевнив усіх учасників, що уряд не втручатиметься у виборчий процес Києво-Могилянської академії, а президенти погодили подальші спільні кроки. Колаж "Сьогодні"
Шмігаль запевнив усіх учасників, що уряд не втручатиметься у виборчий процес Києво-Могилянської академії, а президенти погодили подальші спільні кроки. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Скандал у Могилянці: Кабмін ухвалив несподіване рішення

Міністерство освіти та науки відкличе наказ про проведення нових виборів президента Києво-Могилянської академії Про це повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Тільки закінчили нараду з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами. Запевнив усіх учасників зустрічі, що уряд не втручається та не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента НУ "Києво-Могилянська академія"", – заявив Денис Шмигаль.

Зеленський та Макрон обговорили долю "нормандського формату"

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив протидію викликам безпеки та активізацію "нормандського формату".

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"Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії викликам безпеки та активізації мирного процесу в рамках "нормандського формату". Узгодили подальші спільні кроки щодо підтримки стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії", – повідомив Зеленський у Twitter.

/ Фото: Reuters

У Києві шляховики закочували асфальт разом зі снігом

У Святошинському районі міста Києва комунальники вирішили влаштувати ремонт дороги під час снігопаду. Очевидці зняли на камеру як працівники засипали ями на вулиці Литвиненко-Вольгемут.

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Дорожники закочували асфальт у снігопад. Колаж "Сьогодні"
Дорожники закочували асфальт у снігопад. Колаж "Сьогодні"

Дніпровський стрілець Рябчук раптово відмовився від свідчень та поміняв адвоката

Нацгвардієць А ртемій Рябчук, який розстріляв п'ятьох людей у Дніпрі , відмовився від своїх показань та змінив адвоката Про це повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram.

"Сьогодні завдяки підтримці громадськості, що зібрала засоби для захисту дніпропетровського стрільця Артема Рябчука, були залучені адвокати з-за системи (тобто не безоплатно). Сьогодні також Артем Рябчук відмовився від усіх показань, взятих з його слів під примусом та погрозами! Справа набуває гіперскандального обороту!" !", – Написав Мосійчук.

Рябчук заявив, що давав показання під примусом.
Рябчук заявив, що давав показання під примусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

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