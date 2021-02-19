Морози посилюються: прогноз погоди в Україні на 19 лютого (карта)

Найхолодніше буде на півночі і сході країни

В Україні сьогодні, 19 лютого, практично скрізь буде холодно.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від мінус одного до мінус 8 градусів, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від мінус 8 до мінус 13 градусів.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від мінус одного до мінус 10 градусів.

На півдні країни температура повітря буде в межах від мінус одного до мінус чотирьох градусів.

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Нагадаємо, за прогнозами синоптиків з вихідних в Україні почне різко теплішати – вдень вже буде плюсова температура.

Відео: Сьогодні

Після того як Новий рік в Україні минув без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка українців чекає погода цієї зими і загалом до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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