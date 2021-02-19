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Морозы усиливаются: прогноз погоды в Украине на 19 февраля (карта)

19 февраля, 07:17

Ксения Капустинская , Мария Дмитренко

Холоднее всего будет на севере и востоке страны

В Украине сегодня, 19 февраля, практически везде будет холодно.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от минус одного до минус 8 градусов, а на севере столбики термометров покажут от минус 8 до минус 13 градусов.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от минус одного до минус 10 градусов.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от минус одного до минус четырех градусов.

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В Украину идет резкое потепление: как изменится погода в ближайшие дни

Напомним, по прогнозам синоптиков, с выходных в Украине начнет резко теплеть – днем уже будет плюсовая температура.

Видео: Сегодня

После того как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая украинцев ждет погода этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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погода снег прогноз синоптики температура воздуха Украина морозы погода в Украине

Источник: Сегодня

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