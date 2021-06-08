Потужна злива затопила Херсон і Харків. На вулицях "плавають" автомобілі (фото, відео)

Негода наробила чимало лиха в регіонах, автомобілі ледве пересуваються вулицями через глибокі калюжі, утворилися затори

В Україні сьогодні, 8 червня, різко погіршилася погода. Зокрема, під удар стихії потрапили Харків і Херсон. Багато вулиць перетворилися на річки.

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Відео та фото негоди публікують очевидці в соцмережах.

Харків

Харків перетворився на Венецію. Фото: колаж "Сьогодні"

Так, на проспекті Науки та проспекті Шевченка городяни спостерігали сильний град.

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Зливова каналізація не справилася з великою кількістю води на перехресті Кацарській та Дмитрівської. Машини "пливуть" по дорозі.

До того ж, мешканці будинку на вулиці Трінклера, 7, поскаржилися, що підтопило навіть під'їзд.

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Загалом підтоплення різного рівня спостерігаються у більшості районів міста.

Повідомляється, що в місті утворилися значні затори на дорогах через сильну зливу.

Херсон

Після сильного дощу в Херсоні вода переливалася через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліно у воді.

Найбільше постраждали райони в низинах. Зараз рівень води поступово знижується і дороги, і тротуари повертаються до свого звичного вигляду.



Нагадаємо, раніше злива затопила Дніпро. Вулиці перетворилися на річки, а в маршрутках протікали дахи.