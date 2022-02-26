Може відірвати кисті. Росіяни розкидають замасковану вибухівку із зеленими мітками

Окупанти розкидають заміновані предмети по українських населених пунктах

Предмети із мітками росіян можуть бути заміновані. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українців попереджають про новий вид диверсій проти цивільного населення. Російські окупанти розкидають на перший погляд непідозрілі речі, але при їхньому піднятті у людей відриває кисті.

Про це повідомив сайту "Сьогодні" директор благодійного фонду "Кран".

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Як працює ворог

Розкидають сірникові коробки та різні невеликі предмети із зеленою міткою. Люди думають, що це мітка для ракетного удару. Починають забирати і їм відриває кисті.

"За ніч та ранок, у Харкові кілька випадків вже. Якщо знайшли щось подібне, просто телефонуйте 102 або військовим повідомте. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

Підозрілі речі можуть бути заміновані

На Сумщині диверсійні групи поширюють заміновані цінні речі та технічні гаджети.

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"Зверніть увагу! Терміново!!! Диверсійні групи займаються поширенням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих! Не чіпати і терміново повідомляти про такі факти", – йдеться у повідомленні.

Ситуація із диверсантами

25 лютого у Києві затримали двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг.

Також повідомлялося, що у Києві були ліквідовані російські диверсанти, що прорвалися в Облонський район столиці. Крім того, на Троєщині було затримано 60 диверсантів

26 лютого мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп.

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Поряд із збитим під Гостомелем вертольотом був затриманий поліцією російський диверсант. Намагався видати себе за українця. При ньому виявлено записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули до України.