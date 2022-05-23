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Музей "Голоси мирних" отримав чергове свідчення про звірства росіян: про що розповів українець

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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23 травня, 15:13
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Історія чоловіка увійшла до колекції Музею Фонду Ріната Ахметова
Українець розповів про війну проекту Ріната Ахметова
Українець розповів про війну проекту Ріната Ахметова / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Олег Москаленко — викладач МВА, бізнес-консультант, мешканець Северинівки, що у Київській області. Після початку повномасштабної війни він зміг вивезти сім’ю за кордон. Повернувся — і потрапив у російський полон. Його били і катували, а потім у наручниках кинули замерзати до смерті.

Свою історію Олег довірив Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова — це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів Музею налічує вже понад 15 тисяч історій.

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Дві доби Олег пролежав у ямі, а потім — у льоху. Через обмороження та травми втратив кілька пальців і частину стопи. Витримавши нелюдське катування, Олег, завдяки такому ж як він полоненому, дивом залишився живим

"Ти стоїш з мішком на голові і в наручниках і тебе просто б’ють. Просто вбивають", — згадує чоловік про ті страшні дні.

Чоловік зізнається: коли його вже евакуювали до Німеччини і він побачив свої фото після побиття, себе не впізнав — усе тіло було синього кольору. Слухайте та дивіться розповідь Олега з перших вуст.

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Надважливий проект

Музей Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" – це проєкт світового масштабу. Фонд планує зібрати 100 000 свідчень мирних жителів.

Розкажіть свою історію! Зробити це можна так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;
  • відвідайте портал Музею та натисніть "Розповісти історію";
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Раніше ми писали про 11-річну блогерку, яка розповіла про війну на Донбасі, і розповідали, хто зі знаменитостей став амбасадоро проекту Голоси мирних.

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