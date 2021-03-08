На 8 Березня пішов сніг: синоптики уточнили прогноз на понеділок

Сьогодні погода вирішила не вітати жінок зі святом – 8 березня буде прохолодно, сніг і подекуди дощитиме. Пощастить лише жителям півдня і частково заходу країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, сніжитиме сьогодні в усіх центральних, східних, північних і в більшості західних областей. У Києві вже з самого ранку випав невеликий сніг.
А ось в Чернівецькій, Закарпатській областях та на всьому півдні – без опадів і навіть чекаємо сонця.
Холодніше за все буде на півночі країни – від -1 до +1.
На заході 0-2 градуси тепла. І тільки на Закарпатті 3-5 вище нуля.
У центральних областях 1-3 тепла.
На сході 2-4.
На півдні країни найтепліше – 5-7 градусів.
Ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня.
Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк