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На 8 Березня пішов сніг: синоптики уточнили прогноз на понеділок

8 березня, 07:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У більшості областей буде негода, але, сподіваємося, це не вплине на святковий настрій

Сьогодні погода вирішила не вітати жінок зі святом – 8 березня буде прохолодно, сніг і подекуди дощитиме. Пощастить лише жителям півдня і частково заходу країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Так, сніжитиме сьогодні в усіх центральних, східних, північних і в більшості західних областей. У Києві вже з самого ранку випав невеликий сніг.

А ось в Чернівецькій, Закарпатській областях та на всьому півдні – без опадів і навіть чекаємо сонця.

Холодніше за все буде на півночі країни – від -1 до +1.

На заході 0-2 градуси тепла. І тільки на Закарпатті 3-5 вище нуля.

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У центральних областях 1-3 тепла.

На сході 2-4.

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На півдні країни найтепліше – 5-7 градусів.

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Ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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погода синоптики прогноз погоди 8 Березня

Джерело: Сьогодні

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