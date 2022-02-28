На Банковій заявили про другий раунд переговорів із Москвою

З Банкової надійшло дуже виважене повідомлення про підсумки першого раунду переговорів між Україною та представниками країни агресора – Росією. Єдине, що зрозуміло – готується другий раунд переговорів, які мають відбутися найближчим часом.
Повідомлення розповсюдив Офіс президента.
Повідомлення
"Українська та російська делегації, які зустрілися в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів з метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню та бойових дій. Сторони докладно обговорили низку ключових тем, за якими вони мають перспективи знаходження взаємоприйнятних рішень. Прийнято рішення негайно вийти на додаткові консультації у столицях держав. Після чого найближчим часом має відбутися другий раунд переговорів української та російської сторін", – сказано в повідомленні.
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Обстановка
- Заява з'явилася на тлі обстрілу крилатими ракетами Києва та передмістя столиці.
- У своєму коментарі колишній радник голови МВС України Антон Геращенко пояснив, що українські переговорники поставили російським жорсткі умови, до яких входить повне виведення військ з усієї території України.
- Удар по столиці стався буквально через дві години після того, як російський диктатор 1,5 години їздив по вухах президенту Франції Еммануелю Макрону, який намагався зупинити геноцид українців.
- Під час переговорів удар тримав Харків. Тут з установки "Град" було обстріляно житлові будинки. Загинула щонайменше одна жінка, якій відірвало ногу.