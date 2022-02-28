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СЬОГОДНІ Новини України

На Банковій заявили про другий раунд переговорів із Москвою

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28 лютого, 19:49
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Офіційне повідомлення дуже стримане
Заява Києва дуже стримана та без деталей / Колаж "Сьогодні"
Заява Києва дуже стримана та без деталей / Колаж "Сьогодні"

З Банкової надійшло дуже виважене повідомлення про підсумки першого раунду переговорів між Україною та представниками країни агресора – Росією. Єдине, що зрозуміло – готується другий раунд переговорів, які мають відбутися найближчим часом.

Повідомлення розповсюдив Офіс президента.

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Повідомлення

"Українська та російська делегації, які зустрілися в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів з метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню та бойових дій. Сторони докладно обговорили низку ключових тем, за якими вони мають перспективи знаходження взаємоприйнятних рішень. Прийнято рішення негайно вийти на додаткові консультації у столицях держав. Після чого найближчим часом має відбутися другий раунд переговорів української та російської сторін", – сказано в повідомленні.

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