На елітному курорті в Dolce & Gabbana – як Шкіряк і Шевченко проводять відпустку після відставки Авакова

Вже колишні підлеглі Авакова не відмовляють собі в дорогому одязі й шикарному відпочинку

Зорян Шкіряк та Артем Шевченко відпочивають в Хорватії. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Поки вся Україна стежила за звільненням глави МВС і призначенням нового міністра, наближені Авакова – радник Зорян Шкіряк і глава пресслужби МВС Артем Шевченко – насолоджуються відпочинком на елітному курорті в Хорватії. Відповідні фото чиновники опублікували на своїх сторінках у соцмережах.

Білосніжні пляжі Золотого мису

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Судячи з геолокації, позначеної Шкіряком, відпочивають правоохоронці на південному узбережжі хорватського острова Брач біля міста Бол. На опублікованих фото і відео радника Авакова видно мис Златні-Рат (Золотий мис, Золотий Ріг), який люблять туристи за білий пісок і гальку, а також дивовижні соснові гаї, що підносяться над бірюзовими водами Середземного моря.

Мис "Златні-Рат". Фото: facebook.com/zlatni.rat.bol

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В якому саме готелі відпочивали Шкіряк і Шевченко, вони не повідомили, але зазначимо, що проживання в готелях на Золотому мисі коштує від 58 до 123 тисяч гривень за 10 ночей. Це не рахуючи перельоту, трансферу, харчування та розваг.

На скріншоті ціна вказана за одну ніч

До речі, тут же, на острові Брач, відпочиває колишній гравець київського "Динамо" і нинішній футболіст збірної Хорватії Домагой Віда. Шкіряк і Шевченко зустріли його на вечірній прогулянці й зробили спільне фото.

Артем Шевченко та Зорян Шкиряк зустріли Домагоя Віду

Шкіряк носить дорогі бренди і репліку

Варто зауважити, що Зорян Шкіряк любить не тільки шикарні курорти, а й віддає перевагу одягу дорогих брендів. На фотографіях він красується у футболках від таких домів високої моди, як BALMAIN, Phillip Plein і Dolce & Gabbana. Він також носить спортивні штани, кросівки і капці Dolce & Gabbana, джинсові шорти Dsquared і плавки Arena.

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Зорян Шкіряк носить одяг дорогих брендів. Фото: instagram.com/zorian_shkiriak

Наприклад, біла футболка BALMAIN, в якій Шкіряк красується на фото біля кам'яної стіни, коштує 350 євро.

Футболка BALMAIN коштує 350 євро. Фото: колаж "Сьогодні"

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Чорна футболка Dolce & Gabbana, в якій він зображений на іншому знімку, – 395 доларів, а спортивні штани-джогери цього самого бренду – 875 доларів.

Зорян Шкіряк любить бренд Dolce & Gabbana. Фото: колаж "Сьогодні"

Шкіряк також носить взуття від Dolce & Gabbana. Ми помітили на ньому чорні кросівки за 645 доларів і білі шкіряні снікери за 447 доларів.

Взуття Шкіряк також носить Dolce & Gabbana. Фото: колаж "Сьогодні"

У Шкіряка декілька пар кросівок Dolce & Gabbana. Фото: колаж "Сьогодні"

А ось футболка Phillip Plein, схоже, не оригінальна, а є турецькою реплікою, яку можна купити в інтернеті за 550 гривень.

Футболка Phillip Plein може бути турецькою реплікою. Фото: колаж "Сьогодні"

Шевченко любить подорожі та дайвінг

Артем Шевченко, на відміну від свого колеги з МВС і, як кажуть, однокласника і друга дитинства Шкіряка, вважає за краще витрачати гроші не на брендові речі, а на подорожі. У його Instagram немає фотографій в Dolce & Gabbana, але є знімки з різних курортів. Зокрема, за тиждень до поїздки зі Шкіряком в Хорватію Шевченко відпочивав і займався дайвінгом в Єгипті – у Хургаді і Шарм-ель-Шейху.

За тиждень до подорожі з Шкіряком до Хорватії Шевченко відпочивав у Єгипті. Фото: колаж "Сьогодні"

Після відпустки – у відставку

Новину про відставку Авакова його підлеглі дізналися під час відпустки. Зорян Шкіряк відразу заявив, що подасть заяву про звільнення, щойно повернеться до Києва. А от Шевченко не повідомив про свої подальші плани.

Артем Шевченко та Зорян Шкіряк. Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова. Зі свого боку сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло глави МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.

Тим часом заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що Аваков пішов на прохання Зеленського.