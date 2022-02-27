На Київ прямує колона "особливо небезпечних терористів" – Держприкордонслужба

Жителів столиці закликали бути особливо пильними

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

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"Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається у бік Києва", – йдеться у повідомленні.

Держприкордонслужба звернулася до всіх мешканців Київської області та Києва:

"Всі, хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або по можливості не допустити їх подальшого переміщення. Це дуже важливо!"

Бої під Києвом

Україна завдала артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомель. Знищено легкоброньовану техніку, БМД та особовий склад противника.

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Вранці у Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок з подальшим займанням. Пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС змушені були залишити місце події у зв'язку з обстрілом.

У соцмережах публікують кадри з будинком, що горить після обстрілу.

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Під Києвом 27 лютого підірвано міст між Ірпенем та Бучею.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ відбили Ірпінь у російських військ.