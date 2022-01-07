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На Прикарпатті авто вилетіло в кювет та протаранило дах житлового будинку (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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7 січня, 15:48
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Автомобілем керувала жінка, яку затиснуло після зіткнення з будинком
Діставати жінку з авто довелося рятувальникам.
Діставати жінку з авто довелося рятувальникам. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківській області жінка не впоралася з керуванням і вилетіла в кювет. Однак в результаті вона влетіла у житловий будинок, розташований під горою.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Подробиці НП⠀

7 січня о 12:40 рятувальники отримали звістку про ДТП в селі Соколівка Косівського району. Встановлено, що легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком.

Рятувальники витягнули жінку з авто. Також було проведено відключення газобалонного обладнання та клем акамулятора. Після чого рятувальники за допомогою спецавтомобіля та буксировочного троса витягли автомобіль на проїжджу частину дороги.

Що з жінкою

Водійку витягали із автомобіля рятувальники. Після цього її передали медикам. Про її стан не повідомляється.

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Місце ДТП. Фото: ДСНС

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