На Прикарпатті авто вилетіло в кювет та протаранило дах житлового будинку (фото)

В Івано-Франківській області жінка не впоралася з керуванням і вилетіла в кювет. Однак в результаті вона влетіла у житловий будинок, розташований під горою.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Подробиці НП⠀
7 січня о 12:40 рятувальники отримали звістку про ДТП в селі Соколівка Косівського району. Встановлено, що легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком.
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Рятувальники витягнули жінку з авто. Також було проведено відключення газобалонного обладнання та клем акамулятора. Після чого рятувальники за допомогою спецавтомобіля та буксировочного троса витягли автомобіль на проїжджу частину дороги.
Що з жінкою
Водійку витягали із автомобіля рятувальники. Після цього її передали медикам. Про її стан не повідомляється.
Місце ДТП. Фото: ДСНС
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