Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок 💼 Політичні прогнози 2022 🍰 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Новини України

Відео дня. У Харкові чоловік голими руками завадив мікроавтобусу впасти в кювет

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 12:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В результаті бус вдалося виштовхати назад на дорогу
Чоловік самостійно втримав бус і завадив падінню.
Чоловік самостійно втримав бус і завадив падінню. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережу потрапило відео, на якому видно як чоловік голими руками рятує величезний мікроавтобус від падіння в кювет.

Надзвичайна подія відбулася поблизу Основ'янського озера, поряд з лісом. Чоловік спочатку самостійно намагався утримати бус, а вже пізніше йому допомогли інші водії.

Реклама

Що робити, якщо авто злетіло в кювет

  • Не панікувати і контролювати всі дії, які відбуваються навколо.
  • Перевірити, чи не постраждав хтось із учасників, та викликати швидку допомогу при необхідності.
  • Викликати співробітників поліції. При цьому, важливо, щоб всі автомобілі, які стали причетні до аварії (у разі якщо відбулося зіткнення), знаходилися на тих самих місцях, де вони перебували після зіткнення. Переміщувати транспортні засоби до прибуття поліції та страхових агентів заборонено. Самостійність та ініціатива в таких випадках може заважати справедливій розв’язці подій.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
5 січня. Умберто Еко. 90 років тому (1932) в італійській Алессандрії народився вчений, філософ та письменник, автор культових творів “Ім'я Рози”, “Маятник Фуко”, “Баудоліно” Умберто Еко…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

27 969

захворіло за тиждень в Україні

-12%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти