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На Україну насувається негода: на дорогах буде небезпечно

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 грудня, 15:14
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Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць
Негода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Негода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Очікується ожеледиця на дорогах та І рівень небезпеки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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На дорогах буде небезпечно

До кінця доби 3 грудня у західних та північних областях, а також 4 грудня в Україні, крім півдня та сходу, на дорогах очікується ожеледиця – І рівень небезпеки, жовтий.

У Києві та Київській області увечері 3 грудня та 4 грудня на дорогах також буде ожеледиця.

Важливо додати, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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