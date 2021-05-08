На Україну насуваються сильні грози: де погода буде небезпечна

В Україні очікується погіршення погодних умов, рятувальники попереджають про небезпеку – прогноз Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні сьогодні, 8 травня.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, за даними Укргідрометцентру, вночі у Київській області очікуються грози. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с.

А вдень 9 травня на Лівобережжі пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Крім того, вночі 9 травня у більшості західних областей передають сильні заморозки в повітрі – 0-3 градусів. Рятувальники попереджають про помаранчевий рівень небезпеки – II рівень.

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У північних і більшості центральних областей на поверхні грунту заморозки 0-4 градусів.

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Крім того, 26 квітня Україну несподівано засипало снігом, що досить нетипово для середини весни. Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю.