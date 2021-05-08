Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини України

На Україну насуваються сильні грози: де погода буде небезпечна

8 травня, 17:44

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В Україні очікується погіршення погодних умов, рятувальники попереджають про небезпеку – прогноз Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні сьогодні, 8 травня.

Реклама

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, за даними Укргідрометцентру, вночі у Київській області очікуються грози. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с.

А вдень 9 травня на Лівобережжі пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Крім того, вночі 9 травня у більшості західних областей передають сильні заморозки в повітрі – 0-3 градусів. Рятувальники попереджають про помаранчевий рівень небезпеки – II рівень.

В тренді
Коронавірус не відпускає: в Україні побільшало хворих
Фото Reuters/Gleb Garanich

У північних і більшості центральних областей на поверхні грунту заморозки 0-4 градусів.

Реклама

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу. Зараз температура в межах середньої для України норми – в травні бувало й мінус 10 і плюс 30.

Крім того, 26 квітня Україну несподівано засипало снігом, що досить нетипово для середини весни. Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопля
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопляЕкономіка
До України йдуть похолодання і дощі: коли
До України йдуть похолодання і дощі: коли "посвіжішає"Україна
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
"Українці дикуни, ганьба" – дочка київської судді потрапила в скандал через БастуУкраїна
Смертельна пожежа в офісному центрі Вінниці: стала відома причина (оновлено)
Смертельна пожежа в офісному центрі Вінниці: стала відома причина (оновлено)Інші регіони
"Ваші батьки були окупантами?": Бужанський захистив СРСР в суперечці з Омеляном (відео)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти