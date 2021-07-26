На "Укрзалізниці" відключилася електрика. Потяги вирушають із Києва з затримкою

Деякі поїзди відстають від графіка майже на годину

Трансляція футболу на ж/д вокзалі / Фото: Укрзалызниця

У Києві відбулося аварійне відключення напруги в електромережі "Укрзалізниці", в результаті чого низка потягів відправляються зі столиці із затримкою.

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Про це повідомила прес-служба УЗ.

Так, відправлення поїзда №10 Київ – Маріуполь відкладається порівняно з графіком майже на годину (57 хв – за попередніми даними).

Також в "Укрзалізниці" повідомили про затримку відправки ще шести поїздів:

№228 Київ – Бердянськ (+50 хв)

№12 Київ – Новоолексіївка (+50 хв)

№44 Чернігів – Івано-Франківськ (+53 хв)

№81 Київ – Ужгород (+32 хв)

№116/136 Київ – Бердянськ, Авдіївка (+25 хв)

№49 Київ – Трускавець (+15 хв).

В "Укрзалізниці" вибачилися за тимчасові незручності і пообіцяли докласти максимум зусиль для скорочення відставання потягів від графіка.

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Нагадаємо, 26 липня в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця". Потяги будуть ходити кожен будній день.

Ми також писали, що недавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі. Також з 16 липня почали курсувати дві пари приміських швидких поїздів, які зв'язали Одесу з Білгород-Дністровським.