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НАБУ почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу

10 лютого, 14:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Чиновників МОЗ запідозрили в тому, що вакцина для України може виявитися чи не найдорожчою у світі

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо можливого штучного завищення ціни під час придбання вакцини. Про це повідомив на брифінгу виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

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Він відмовився назвати прізвища фігурантів справи і назви фірм, поки триває досудове розслідування.

"НАБУ дійсно почало розслідування у лютому. Почали кілька днів тому. Розслідується закупівля вакцин... Підтверджуємо, що ця інформація відповідає дійсності", – сказав Грищук.

У чому суть проблеми

У Раді громадського контролю повідомляють, що мова йде про можливі зловживання під час закупівлі китайської вакцини Sinovac Biotech по 17,85 дол. за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

Спочатку держпідприємство "Медичні закупівлі" почало переговори про закупівлю вакцини з орієнтовною вартістю близько 3 дол. і знаходилося на фінальному етапі. Однак глава МОЗ Максим Степанов зупинив цей процес і доручив почати переговори щодо закупівлі вакцини Sinovac. Її ціна за одну дозу виявилася чи не найвищою у світі.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", почалася процедура реєстрації вакцини Sinovak для українців. Компанія Lekhim має угоду з Sinovac про постачання 5 млн доз вакцини в Україну, в тому числі 1,9 млн доз вакцини за схемою державних закупівель у першій половині 2021 року.

Раніше ми писали, що відомо про цю китайську вакцину.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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розслідування вакцина НАБУ

Джерело: Сьогодні

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