Чи треба і коли вакцинуватися від COVID, якщо вже перехворів: поради МОЗ

Вакциновані люди дуже рідко хворіють на коронавірус, а якщо хворіють, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень

/ Фото: Flickr

Якщо ви вже перехворіли на коронавірус, то у вас виробився до нього імунітет, але він не гарантує, що ви більше не захворієте COVID-19 або перенесете його в більш легкій формі. Вакцинація набагато краще захищає від цієї інфекції, стверджують у МОЗ.

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Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

У МОЗ пояснили, що вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19, а якщо і хворіють, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень, оскільки вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.

Тому навіть якщо ви перехворіли COVID-19, вам варто пройти вакцинацію і забезпечити кращий імунітет.

Коли вакцинуватися після хвороби

Після перенесеного COVID-19 вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки захворювання.

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При цьому за наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися і раніше – вже через 4 тижні після перших симптомів хвороби.

Робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я також розповіли, чи треба приймати перед вакцинацією від коронавірусу препарати, що розріджують кров.

Нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація громадян, які записалися в лист очікування у додатку "Дія", влада хоче відкрити для них спеціальні центри.

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