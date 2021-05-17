Чи треба і коли вакцинуватися від COVID, якщо вже перехворів: поради МОЗ

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Якщо ви вже перехворіли на коронавірус, то у вас виробився до нього імунітет, але він не гарантує, що ви більше не захворієте COVID-19 або перенесете його в більш легкій формі. Вакцинація набагато краще захищає від цієї інфекції, стверджують у МОЗ.
Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.
У МОЗ пояснили, що вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19, а якщо і хворіють, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень, оскільки вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.
Тому навіть якщо ви перехворіли COVID-19, вам варто пройти вакцинацію і забезпечити кращий імунітет.
Коли вакцинуватися після хвороби
Після перенесеного COVID-19 вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки захворювання.
При цьому за наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися і раніше – вже через 4 тижні після перших симптомів хвороби.
Робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я також розповіли, чи треба приймати перед вакцинацією від коронавірусу препарати, що розріджують кров.
Нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація громадян, які записалися в лист очікування у додатку "Дія", влада хоче відкрити для них спеціальні центри.
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