Знайшли у зруйнованому будинку. Історія порятунку собаки Зари з-під Гостомеля

Тварину виявив військовий 72-ої бригади "Тоха" у будинку у селищі Горенка

Собаку Зару врятували з-під Гостомеля. Фото: колаж "Сьогодні"

Фото врятованого резеншнауцера Зари з-під Гостомеля розлетілося світом – про тварину писали Reuters та Deutsche Welle. Собаку виявив військовий 72-ої бригади "Тоха" у будинку у селищі Горенка. У підсумку Зару вдалося евакуювати у місто Сарни Рівненської області до господарів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Історію порятунку Зари розповів відомий ведучий Сергій Притула. Його волонтери забрали пса в українських військових і відправили до господарів. Багатодітна родина нині мешкає у Сарнах. Днями поїхали до Горенки, щоб оглянути наскільки постраждав будинок. У помешканні вибиті всі вікна, стіни посічені осколками снарядів.

"Будинок у такому вигляді непридатний для життя. Будемо забивати вікна та двері, щоб урятувати майно від мародерів. За кілька днів повернемося до Сарн, де наші четверо дітей і Зара", – розповіла Тетяна.

Власниця також підкреслила, що собаку ніхто не кидав напризволяще. Хоча багато користувачів соцмереж звернули на це увагу та гнівно відгукувалися про родину.

"Останьою краплею, яка спонукала нас тікати, два винищувача, які зі скаженим звуком пролетіли над дахом. Діти побачили та дуже злякалися, – пригадала жінка. – Чоловік домовився з сусідом, щоб той наглядав за Зарою, щяка змалечку живе на подвір'ї, має вольєр і утеплену зимову буду. Наша сім'я з чотирьох людей та родина чоловікового брата з трьох людей сіли в авто і поїхали... І повірте, при найбільшому бажанні Зару не було куди взяти. Це ж не дрібна собака, а 40 кг ваги. Наступні кілька тижнів сусід виходив з підвалу та годував своїх дві собаки і нашу Зару. Потім чоловік потрапив потрапив у лікарню. Уже тоді будинок був без вікон, без дверей, без паркану. Тому Зара переселилася до помешкання, де стояли відкриті два мішки корму – 6 і 20 кг. Тож Зара мала, що їсти. Її знайшли військові під час зачистки", – повідомила господарка Тетяна.

За її словами, вся родина переживала за Зару і щодня у соцмережах шукали хоч якусь інформацію. Коли побачили відео, знайшли автора фото Зари та з'ясували, до якого волонтерського центру вона потрапила.

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Зараз собака відійшла від шоку та грає з дітьми. Господарі планують її підстригти, бо шерсть дуже відросла.

"Коли ми повернулись до будинку, то на кухні виявили дві глибокі посудини з водою. Тобто, українські військові протягом бойових дій доглядали за Зарою. Дякую їм за це", – додала Тетяна.

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Зару знайшли у зруйнованому будинку. Фото: "Сьогодні"

Хазяїна змученої хаскі з Бучі знайшли

У звільненій від окупантів Бучі поліцейські виявили собаку в одній з розбитих машин. Тварина була дуже змучена. Пізніше хазяїна хаскі таки знайшли.

Під час огляду міста в одній з розбитих машин патрульні побачили собаку. Він був настільки змучений, що спав прямо на уламках скла.

Патрульні відвезли собаку до ветеринара, а потім один з них вирішив залишити пса собі.