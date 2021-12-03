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Не проїздив і два тижні. Підлітки розтрощили новий поїзд "Укрзалізниці" (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
3 грудня, 16:20
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Група малолітніх хуліганів з незрозумілих причин почала жбурляти каміння в дизель-поїзд
УЗ вже звернулася в поліцію через напад хуліганів.
УЗ вже звернулася в поліцію через напад хуліганів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий "Дунайський експрес" сполученням Одеса – Ізмаїл, який почав курсувати 20 листопада, закидали камінням.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі, поблизу Іванківського шляхопроводу, обкидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. Внаслідок хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда.

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Фото: УЗ

Про інцидент уже повідомили у Національну поліцію. Внаслідок події ніхто не постраждав. Збитки підраховуються.

"Укрзалізниця обурена такими діями хуліганів по відношенню до абсолютно нового поїзда, який тисячі мешканців Одещини очікували багато років", – йдетья в заяві УЗ.

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Що відомо про новий поїзд

  • Він курсує щодня між Ізмаїлом та Одесою та робить зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.
  • Його розробили на Крюківському вагонобудівному заводі ДПКр-3.
  • Максимальна швидкість цього поїзда – 140 км/год.
  • У складі поїзда 3 вагони – 170 місць.
  • Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільних пасажирів.
  • Поїзд буде курсувати щоденно.
  • Вартість квитка -189 грн.

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