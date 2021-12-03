Не проїздив і два тижні. Підлітки розтрощили новий поїзд "Укрзалізниці" (фото)

Група малолітніх хуліганів з незрозумілих причин почала жбурляти каміння в дизель-поїзд

УЗ вже звернулася в поліцію через напад хуліганів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий "Дунайський експрес" сполученням Одеса – Ізмаїл, який почав курсувати 20 листопада, закидали камінням.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Реклама

Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі, поблизу Іванківського шляхопроводу, обкидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. Внаслідок хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда.

Реклама

Фото: УЗ

Про інцидент уже повідомили у Національну поліцію. Внаслідок події ніхто не постраждав. Збитки підраховуються.

"Укрзалізниця обурена такими діями хуліганів по відношенню до абсолютно нового поїзда, який тисячі мешканців Одещини очікували багато років", – йдетья в заяві УЗ.

Реклама

Що відомо про новий поїзд

Він курсує щодня між Ізмаїлом та Одесою та робить зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

Його розробили на Крюківському вагонобудівному заводі ДПКр-3.

Максимальна швидкість цього поїзда – 140 км/год.

У складі поїзда 3 вагони – 170 місць.

Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільних пасажирів.

Поїзд буде курсувати щоденно.

Вартість квитка -189 грн.

Раніше ми писали: