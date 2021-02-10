"Не помітили" коронавірус: скільки українців мають імунітет до COVID-19

Більшість людей з антитілами запевняють, що у них не було проявів хвороби

Більш як 1,25 млн українців заразилися коронавірусом. Це тільки ті, у кого тест підтвердив захворювання. Ще є люди, які хворіли безсимптомно або в легкій формі і не зверталися до лікаря. Скільки таких – ніхто не знає. Кілька вчених в Україні спробували оцінити, скільки людей можуть мати імунітет – і цифри вражають. Про це йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

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У 45% досліджених знайшли антитіла до вірусу SARS-CoV-19. Такі цифри недавно оприлюднив Борис Донський, старший науковий співробітник Лабораторії імунології з науковою групою вірусології при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології ім. А. М. Лук’янової.

"Досліджували рандомно групу здорових дорослих. 45% популяції має вже IgG. До весни екватор пройдемо і переможемо пандемію олдскульним середньовічним способом", – написав імунолог.

Антитіла перевірили приблизно у 4000 людей.

"Це поки показники не про Україну. Ці цифри більше стосуються Києва. Мене цікавила саме середня вікова категорія – люди, які активно працюють, подорожують, ведуть активний спосіб життя. Ті люди, які працюють дистанційно або ізолювалися, там можуть бути цифри на порядок менші. Серед сільського населення цифри теж можуть бути меншими. Треба досліджувати різні вікові групи, адже вони суттєво можуть різнитися", – розповів "Сьогодні" Борис Донськой.

Але схожі цифри назвала і Наталія Виноград, докторка медичних наук, професорка і експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози.

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За її даними, 43% українців вже мають антитіла до вірусу SARS-CoV-19. Це виявили науковці Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. За словами епідеміолога, вчені серологічно (досліджуючи сироватку крові) протестували колективи в Києві та низці регіонів, приблизно по 700 осіб. При цьому, коли людей, які мають антитіла, запитали, якими були прояви хвороби, більшість із них відповіли, що взагалі не хворіли.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 10 лютого в Україні підтвердили 1 253 055 випадків зараження коронавірусом.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Медики заявили, що 45% українців перехворіли на COVID-19: відповідаємо на головні запитання".

А тим часом команда ВООЗ завершила розслідування в Ухані і майже готова відповісти – звідки взявся коронавірус:

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