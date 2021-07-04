"Не знаю, як далі жити": Фукс зізнався, що після санкцій каву йому купують друзі

Павло Фукс навів докази того, що він не є російським громадянином. Фото: Telegram Павло Фукс

Після того, як проти бізнесмена Павла Фукса ввели санкції, каву йому почали купувати друзі.

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Про це пише "ТСН".

"Погано, дуже важко зараз, я не знаю, як далі жити. Друзі беруть і виручають, везуть кудись... Добре, що не розстрілюють. Раніше розстрілювали, якщо хтось комусь не подобався", – сказав Фукс.

За його словами, деякі друзі пропонували йому гроші – 3 млн, але не уточнив, гривень чи доларів. Він також розповів, що не збирається йти у політику.

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"Я не люблю політику, мене це дуже дратує, вони всі там негідники, брехуни, я не люблю це все. Мені там важко", – додав Фукс.

Він також розповів, що не дуже добре ставиться до того, що зараз у його дочки стосунки з індійським бізнесменом, а коли вона розлучилася з арабським мільйонером, був і зовсім радий.

"Коли вона розлучилася, я був щасливий і радий, цьому мерзотнику я плачу ось уже 3 роки по 5 тисяч фунтів на місяць (майже 190 тисяч гривень)", – зазначив Фукс.

Нагадаємо, 18 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оголосив про введення санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Останній вже оголосив про готовність судитися з державою.

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А у Фірташа заявили, що всі звинувачення заперечують, але не змогли їх оскаржити, оскільки не були повідомлені заздалегідь.