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Негода продовжує бушувати в Україні: без світла понад 60 населених пунктів

14 червня 2021 10:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Найбільше від гроз і вітру постраждали Львівська і Київська області – фахівці відновлюють електропостачання

В Україні через грози та поривів вітру без електроенергії 62 населених пункти у семи областях. Зараз там працюють бригади обленерго.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що в цих містечках спрацювала автоматична система захисту, яка відключила світло.

Які області постраждали від негоди:

  • Львівська – 30 населених пунктів без світла;
  • Київська – 16;
  • Сумська – 4;
  • Дніпропетровська – 4;
  • Кіровоградська – 3;
  • Донецька – 3;
  • Запорізька – 2.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що на цьому негода не закінчиться. Сьогодні по всій Україні очікуються короткочасні дощі та грози. У Карпатах, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях місцями буде сильний дощ.

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При цьому температура очікується 20-25 градусів, у східних областях до 28 градусів, а в західних – 15-21 градус.

Нагадаємо, раніше Дніпро накрило градом розміром з перепелине яйце.

Крім того, у Мелітополі через зсув на жінку обрушився сарай.

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