Негода продовжує бушувати в Україні: без світла понад 60 населених пунктів

Найбільше від гроз і вітру постраждали Львівська і Київська області – фахівці відновлюють електропостачання

В Україні через грози та поривів вітру без електроенергії 62 населених пункти у семи областях. Зараз там працюють бригади обленерго.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що в цих містечках спрацювала автоматична система захисту, яка відключила світло.

Які області постраждали від негоди:

Львівська – 30 населених пунктів без світла;

Київська – 16;

Сумська – 4;

Дніпропетровська – 4;

Кіровоградська – 3;

Донецька – 3;

Запорізька – 2.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що на цьому негода не закінчиться. Сьогодні по всій Україні очікуються короткочасні дощі та грози. У Карпатах, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях місцями буде сильний дощ.

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При цьому температура очікується 20-25 градусів, у східних областях до 28 градусів, а в західних – 15-21 градус.

Нагадаємо, раніше Дніпро накрило градом розміром з перепелине яйце.

Крім того, у Мелітополі через зсув на жінку обрушився сарай.