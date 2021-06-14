Негода продовжує бушувати в Україні: без світла понад 60 населених пунктів

В Україні через грози та поривів вітру без електроенергії 62 населених пункти у семи областях. Зараз там працюють бригади обленерго.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що в цих містечках спрацювала автоматична система захисту, яка відключила світло.
Які області постраждали від негоди:
- Львівська – 30 населених пунктів без світла;
- Київська – 16;
- Сумська – 4;
- Дніпропетровська – 4;
- Кіровоградська – 3;
- Донецька – 3;
- Запорізька – 2.
Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що на цьому негода не закінчиться. Сьогодні по всій Україні очікуються короткочасні дощі та грози. У Карпатах, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях місцями буде сильний дощ.
При цьому температура очікується 20-25 градусів, у східних областях до 28 градусів, а в західних – 15-21 градус.
Нагадаємо, раніше Дніпро накрило градом розміром з перепелине яйце.
Крім того, у Мелітополі через зсув на жінку обрушився сарай.