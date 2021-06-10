У Мелітополі через зсув на жінку обрушився сарай. Що ще накоїла негода (відео)

Негода продовжує випробовувати українців. У Мелітополі через дощі жінку завалило уламками сараю, а в Полтаві посеред вулиці заглохли чотири автомобілі.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
У Мелітополі зливи йдуть другий день. Сильні дощі спровокували зсуви і сарай місцевої жительки обрушився прямо на неї. Також затоплені вулиці в центрі міста. У воді кілька приватних дворів.
Учора воду з вулиць спецтехнікою відкачували рятувальники. Сьогодні роботу продовжили комунальники.
А в Полтаві через дощ посеред вулиці затихли чотири автомобілі. Діставати автомобілі покликали рятувальників. А поки машини чекали буксир, водії відрами вичерпували воду з салонів.
Нагадаємо, напередодні Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.
Тим часом у Дніпрі вулиці перетворилися на річки, у маршрутках протікали дахи.