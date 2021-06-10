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У Мелітополі через зсув на жінку обрушився сарай. Що ще накоїла негода (відео)

10 червня 2021 21:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні негода накоїла багато лиха – наслідки ліквідують рятувальники і комунальники

Негода продовжує випробовувати українців. У Мелітополі через дощі жінку завалило уламками сараю, а в Полтаві посеред вулиці заглохли чотири автомобілі.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

У Мелітополі зливи йдуть другий день. Сильні дощі спровокували зсуви і сарай місцевої жительки обрушився прямо на неї. Також затоплені вулиці в центрі міста. У воді кілька приватних дворів.

Учора воду з вулиць спецтехнікою відкачували рятувальники. Сьогодні роботу продовжили комунальники.

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А в Полтаві через дощ посеред вулиці затихли чотири автомобілі. Діставати автомобілі покликали рятувальників. А поки машини чекали буксир, водії відрами вичерпували воду з салонів.

Нагадаємо, напередодні Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

Тим часом у Дніпрі вулиці перетворилися на річки, у маршрутках протікали дахи.

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