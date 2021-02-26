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NewsOne, ZiK і "112" злилися в один канал – його відключили того самого дня

26 лютого, 22:10

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Співробітники трьох каналів створили нового мовника, але пробули в ефірі лише годину

Телеканал "Перший незалежний" телеканал, в який об'єдналися співробітники заборонених до трансляції каналів ZiK, NewsOne і "112", також було відключено від мовлення.

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Про це йдеться в заяві, яку було опубліковано в Telegram телеканалу 26 лютого.

"Під тиском влади і правоохоронних органів телеканал "Перший незалежний" був відключений від мовлення через годину після початку ефіру", – стверджують в "Першому незалежному".

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Як зазначається, телекомунікаційні та кабельні провайдери, а також супутникові оператори виконали вимогу СБУ не надавати свої послуги телеканалу.

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Представники каналу називають таке рішення "політично мотивованим" і "розправою над неугодними ЗМІ". Вони стверджують, що заборона на мовлення каналу є незаконною, оскільки не відповідає міжнародно-правовим стандартам свободи слова, тому "Перший незалежний" її оскаржуватиме.

Нагадаємо, 2 лютого Рада нацбезпеки і оборони України та президент Володимир Зеленський ввели санкції проти нардепа Тараса Козака й телеканалів "112", ZiK і NewsOne, які йому належать, в результаті чого їх було відключено.

В Євросоюзі і США таке рішення підтримали як таке, що протистоїть зловмисному впливу Росії.

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телеканал цензура 112 NewsOne ZIK

Джерело: Сьогодні

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