NewsOne, ZiK і "112" злилися в один канал – його відключили того самого дня

Телеканал "Перший незалежний" телеканал, в який об'єдналися співробітники заборонених до трансляції каналів ZiK, NewsOne і "112", також було відключено від мовлення.
Про це йдеться в заяві, яку було опубліковано в Telegram телеканалу 26 лютого.
"Під тиском влади і правоохоронних органів телеканал "Перший незалежний" був відключений від мовлення через годину після початку ефіру", – стверджують в "Першому незалежному".
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Як зазначається, телекомунікаційні та кабельні провайдери, а також супутникові оператори виконали вимогу СБУ не надавати свої послуги телеканалу.
Представники каналу називають таке рішення "політично мотивованим" і "розправою над неугодними ЗМІ". Вони стверджують, що заборона на мовлення каналу є незаконною, оскільки не відповідає міжнародно-правовим стандартам свободи слова, тому "Перший незалежний" її оскаржуватиме.
Нагадаємо, 2 лютого Рада нацбезпеки і оборони України та президент Володимир Зеленський ввели санкції проти нардепа Тараса Козака й телеканалів "112", ZiK і NewsOne, які йому належать, в результаті чого їх було відключено.
В Євросоюзі і США таке рішення підтримали як таке, що протистоїть зловмисному впливу Росії.
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