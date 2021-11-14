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"Ні я, ні мій син помирати не збираємося" – перше звернення вдови загиблого мера Кривого Рогу (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 листопада, 15:08
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Олена Павлова не вірить у самогубство чоловіка, а також його братів, які померли цієї осені
Вдова загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена записала відеозвернення.
Вдова загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена записала відеозвернення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вдова загиблого у серпні мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена записала перше звернення з моменту загибелі чоловіка. Вона заявила, що не вірить у самогубство її чоловіка.

Відеозвернення поширили криворізькі ЗМІ.

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Павлова нагадала, що у її сім'ї за останні три місяці – три смерті. Усі – молоді чоловіки від 44-х до 50-ти років.

"Після третьої смерті я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь, не збираємося закінчувати життя самогубством. У нас новий газовий котел, нова електропроводка вдома, у хорошому стані та у машині справні гальма" , – сказала дружина загиблого чиновника.

Також вона додала, що син не вживає наркотиків і ніколи не був на обліках у наркодиспансері.

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"Ще раз повторю – життя самогубством ні я, ні мій син Юрій, ні наші друзі, ні родичі закінчувати не збираємось" , – наголосила Павлова.

Трагедія родини Павлова

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