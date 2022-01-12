Нова хвиля COVID-19 та смертельна ДТП під Києвом — головні новини за ніч

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В Україні починається нова хвиля COVID-19 — НАН
В Україні починається нова хвиля коронавірусу. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня.
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В Одеській області зацвіли рідкісні зимові квіти — пізньоцвіт анкарський. Рослина занесена до Червоної книги України і знаходиться на межі зникнення.