Нова хвиля COVID-19 та смертельна ДТП під Києвом — головні новини за ніч

В Україні починається нова хвиля коронавірусу, а на Київщині в ДТП загинув чоловік

У НАН заявили, що Україна на порозі нової хвилі COVID-19, а під Києвом вантажівка зіткнулася з легковиком/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

В Україні починається нова хвиля COVID-19 — НАН

В Україні починається нова хвиля коронавірусу. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня.

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В Україні зросла кількість позитивних COVID-тестів/Колаж: "Сьогодні"

Армія Росії не йде: США заявили про НС на переговорах із Кремлем

Посол США у Москві Джон Салліван в інтерв'ю російським журналістам назвав скупчення військ Росії на кордоні України надзвичайною ситуацією та реальною загрозою. Жодної деескалації з російського боку американці не спостерігають, а вони, як відомо, останніми тижнями ведуть повітряну розвідку в регіоні із території України.

Солдатики Путіна нікуди не поділися, про що і повідомив журналістам Джон Салліван/Колаж: "Сьогодні"

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У Київській області вантажівка зіткнулася з легковиком: загинула людина

На Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. Внаслідок аварії водій легкового автомобіля загинув на місці.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії/Фото: поліція Київської області, колаж: "Сьогодні"

В Одеській області зацвіли рідкісні зимові квіти

В Одеській області зацвіли рідкісні зимові квіти — пізньоцвіт анкарський. Рослина занесена до Червоної книги України і знаходиться на межі зникнення.

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