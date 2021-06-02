Новий головний санлікар, ціни на бензин вгору, громадянство для росіян – головні новини СЬОГОДНІ

В Україні новий головний санлікар, переселенцям стало легше отримати права, а росіянам громадянство – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини середи, 2 червня.

Новий головний санлікар

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Ігор Кузин. Фото: відкритий джерела

Кабінет міністрів призначив заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна н овим головним санітарним врачома України.

"Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати всі заплановано. Працюємо!" – написав глава МОЗ Віктор Ляшко у своєму Facebook.

Кабмін підняв ціни на бензин і дизель

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"Заправки онлайн" виявилися розводом / Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Кабмін вніс зміни в державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо, що реалізуються через мережу автозаправних станцій.

Тепер середня вартість палива "Нафтогазом" розраховується з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені зовнішньоекономічним договором, в сумі 27 дол. США за тонну.

Українське громадянство для росіян

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В тренді Кабмін підняв ціни на бензин і дизель: скільки тепер будемо платити

Кабінет Міністрів планує затвердити законопроєкт, що спрощує отримання українського громадянства для росіян.

Йдеться про громадян РФ, які піддавалися політичним переслідуванням, а також іноземців, які брали участь у війні на Донбасі в складі ЗСУ.

Побочки після вакцини Pfizer

REUTERS/Dado Ruvic

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Друга доза вакцини проти коронавируса Pfizer може викликати міокардит- запалення серцевого м'яза, вважають експерти МОЗ Ізраїлю.

Як зазначається, запалення спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину COVID-19 Pfizer в Ізраїлі.

Зеленський скликає РНБО

Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У п'ятницю, 4 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони Украіни.Среді іншого, планують обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО і заслухати звіти про виконання рішень РНБО України та ін.

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