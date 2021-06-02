Новий головний санлікар, ціни на бензин вгору, громадянство для росіян – головні новини СЬОГОДНІ

В Україні новий головний санлікар, переселенцям стало легше отримати права, а росіянам громадянство – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини середи, 2 червня.
Новий головний санлікар
Ігор Кузин. Фото: відкритий джерела
Кабінет міністрів призначив заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна н овим головним санітарним врачома України.
"Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати всі заплановано. Працюємо!" – написав глава МОЗ Віктор Ляшко у своєму Facebook.
Кабмін підняв ціни на бензин і дизель
"Заправки онлайн" виявилися розводом / Фото: Reuters/Mohamed Azakir
Кабмін вніс зміни в державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо, що реалізуються через мережу автозаправних станцій.
Тепер середня вартість палива "Нафтогазом" розраховується з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені зовнішньоекономічним договором, в сумі 27 дол. США за тонну.
Українське громадянство для росіян
/ Фото: Getty Images
Кабінет Міністрів планує затвердити законопроєкт, що спрощує отримання українського громадянства для росіян.
Йдеться про громадян РФ, які піддавалися політичним переслідуванням, а також іноземців, які брали участь у війні на Донбасі в складі ЗСУ.
Побочки після вакцини Pfizer
REUTERS/Dado Ruvic
Друга доза вакцини проти коронавируса Pfizer може викликати міокардит- запалення серцевого м'яза, вважають експерти МОЗ Ізраїлю.
Як зазначається, запалення спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину COVID-19 Pfizer в Ізраїлі.
Зеленський скликає РНБО
Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
У п'ятницю, 4 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони Украіни.Среді іншого, планують обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО і заслухати звіти про виконання рішень РНБО України та ін.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус