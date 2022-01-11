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Новий рік – нова декларація? Чи потрібно перепідписувати угоду з сімейним лікарем

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 січня, 15:47
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В Україні немає обмежень на укладання нових декларацій, сімейних лікарів можна змінювати безліч кількість разів
Якщо пацієнт хоче змінити лікаря, він просто подає нову декларацію до нового фахівця.
Якщо пацієнт хоче змінити лікаря, він просто подає нову декларацію до нового фахівця. / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок нового року не означає, що пацієнтам потрібно перепідписувати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. Декларація укладається безстроково.

Про це нагадали в Національній Службі Здоров'я України (НСЗУ).

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Що робити, якщо вирішили змінити лікаря

У такому разі не потрібно розривати декларацію з попереднім. У разі підписання нової декларації дані про неї вносяться в електронну систему і стара декларація автоматично анулюється.

Немає обмежень на укладання нових декларацій. Можна змінювати лікаря стільки разів, скільки вважаєте за потрібне, закон цього не забороняє. Водночас саме довготривалі відносини лікаря і пацієнта є корисними для обох.

У яких випадках припиняється дія декларації

  • Якщо пацієнт хоче змінити лікаря, він просто подає нову декларацію до нового фахівця. Стара декларація анулюється автоматично.
  • За бажанням пацієнта можна просто припинити дію декларації. Для цього треба подати заяву до НСЗУ про її припинення.
  • Декларація припиняє діяти у разі ліквідації юридичної особи чи ФОП того закладу, в якому вона подана. Крім випадків перетворення юридичної особи: у такому разі декларація чинна та вважається поданою новій юридичній особі.
  • Коли лікар і медичний заклад припиняють трудові відносини, декларації, подані до цього лікаря у цьому закладі, припиняють діяти. Тож якщо ваш лікар звільнився, потрібно подати декларацію до іншого лікаря.
  • Має припинити дію декларація з лікарем, якому суд заборонив займатися медичною діяльністю.
  • Якщо пацієнт не виконує медичних приписів чи правил медичного закладу, лікар може відмовитися від його ведення, якщо це не загрожує життю пацієнта і здоров’ю населення. У такому разі заклад ініціює процедуру припинення декларації.
  • Декларація неповнолітнього пацієнта з педіатром припиняє діяти у день його 18-річчя, відтак слід підписати нову з терапевтом або сімейним лікарем.
  • Декларація анулюється в разі смерті лікаря або пацієнта.

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