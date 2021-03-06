Чи потрібно дозволити подвійне громадянство? Що думають українці

Тільки 17% українців абсолютно "за"

Майже половина українців проти подвійного громадянства. Про це свідчать результати опитування, опубліковані в ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

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Так, тільки 17% українців абсолютно "за" подвійне громадянство.

29% пропонують дозволяти всім, крім чиновників, 46% абсолютно проти, а 8% не змогли відповісти.

Раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки і оборони України обговорила з президентом Володимиром Зеленським питання легалізації подвійного громадянства в країні.

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Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського Союзу, а ось з Росією – ні.

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