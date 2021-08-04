Оголошено штормове попередження: де чекати ураганний вітер і град

Непогода вже накоїла лиха в Україні, але це ще не кінець – синоптики попередили українців про ускладнення погодних умов в декількох областях

Українців чекає погіршення погоди. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні на більшій частині території країни сухо і сонячно, але ось на заході буде гриміти – там оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також 4 серпня у східних, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні негода знову наробила біди в Україні. Сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, крижані кулі сипалися з неба в селі Кучугран, а вітер в регіоні досягав 20 метрів на секунду. Дощ був настільки сильний, що місцями на трасі не було видно дороги. А у Миколаївській області шквальний вітер зривав дахи з будинків.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.