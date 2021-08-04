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Объявлено штормовое предупреждение: где ждать ураганный ветер и град

4 августа 2021 9:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Непогода уже натворила беды в Украине, но это еще не конец – синоптики предупредили украинцев об осложнении погодных условий в нескольких областях

Украинцев ждет ухудшение погоды. Коллаж "Сегодня"

Украинцев ждет ухудшение погоды. Коллаж "Сегодня"

Сегодня на большей части территории страны сухо и солнечно, но вот на западе будет греметь – там объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также 4 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне непогода снова натворила беды в Украине. Сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, ледяные шары сыпались с неба в селе Кучугран, а ветер в регионе достигал 20 метров в секунду. Дождь был настолько сильный, что местами на трассе не было видно дороги. А в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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