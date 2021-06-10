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Обшуки в лікарнях "Укрзалізниці" і вбивство школяра під Києвом – головні новини СЬОГОДНІ

10 червня 2021 19:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини четверга, 10 червня

НАБУ прийшло з обшуками до лікарень, під Києвом скоїли вбивство, в Україні запустили е-лікарняні. Колаж "Сьогодні"

НАБУ прийшло з обшуками до лікарень, під Києвом скоїли вбивство, в Україні запустили е-лікарняні. Колаж "Сьогодні"

У лікарні "Укрзалізниці" в п'яти містах пройшли обшуки, під Києвом з пневматичної рушниці застрелили 16-річного школяра, а в Україні запустили е-лікарняні – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини четверга, 10 червня.

Обшуки в лікарнях

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Працівників УЗ запідозрили в особливо великій корупції. Фото: колаж "Сьогодні"

Працівників УЗ запідозрили в особливо великій корупції. Фото: колаж "Сьогодні"

Антикорупційні органи прийшли з обшуками до лікарень "Укрзалізниці" в п'яти містах. Відкрито справу про махінації з держзакупівлями.

Вбивство 16-річного школяра

Під Києвом скоїли вбивство з рушниці. Колаж: "Сьогодні"
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Під Києвом скоїли вбивство з рушниці. Колаж: "Сьогодні"

Під Києвом під час фотосесії зі зброєю школярка вистрілила в 16-річного товариша з пневматичної рушниці. Хлопець загинув на місці.

Запуск е-лікарняних

В Україні запустили е-лікарняні

В Україні запустили е-лікарняні

Цього тижня в Україні запустили е-лікарняні. З червня по серпень діятиме перехідна модель, а з 1 вересня цього року всі медустанови повинні формувати листки про непрацездатність в електронному вигляді.

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Страшна аварія в Росії

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Смертельна ДТП в Росії. Колаж "Сьогодні"

Смертельна ДТП в Росії. Колаж "Сьогодні"

У Свердловській області Росії у автобуса відмовили гальма, і він вилетів на зупинку з людьми. В результаті загинули шестеро осіб, ще 15 постраждали.

Угорщина відкриває кордони для українців

Українців пускатимуть до Угорщини зі свідченнями про вакцинацію. Колаж: "Сьогодні"

Українців пускатимуть до Угорщини зі свідченнями про вакцинацію. Колаж: "Сьогодні"

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Угорщина стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію. Кордони для українців відкриються з 11 червня.

Роботу Конституційного Суду заблокували

Судді вимагають повернути Тупицького. Фото: КСУ

Судді вимагають повернути Тупицького. Фото: КСУ

Шість суддів Конституційного Суду України блокують його роботу. Вони вимагають забезпечити участь в засіданнях звільненого указом президента з посади судді Олександра Тупицького.

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