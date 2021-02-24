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Одним абзацом. Стерненко, протести – чим все завершилося на Банковій

24 лютого, 06:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Прихильники активіста пообіцяли "безстрокову акцію"

Після винесення вироку активісту Сергію Стерненку, якого засудили до семи років ув'язнення за викрадення людини і використання зброї без права на неї, у кількох містах України пройшли акції його прихильників. У Києві незгодні з вироком навіть намагалися штурмувати Офіс президента.

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Що відбувалося на Банковій ввечері у вівторок, 23 лютого.

У Києві протест прихильників Стерненка був призначений на 20:00 під будівлею Офісу президента. Там майже відразу ж почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями. Протестувальники спочатку кидали в кордон поліції сніжки, потім в хід пішли фаєри, також у силовиків розпорошували щось з балончиків і підривали петарди. З двох правоохоронців протестувальники зірвали шоломи і підпалили їх. У результаті заворушень на вулиці Банковій у Києві правоохоронці затримали 24 людини- з них зібрали пояснювальні і всіх відпустили. У поліції заявили про 27 постраждалих поліцейських і представників Нацгвардії – у більшості опіки очей. Червоний Хрест повідомив про 10 постраждалих при штурмі протестувальників. Близько 22:30 мітингувальники стали розходитися, попередньо оголосивши про "всеукраїнську акцію" – в найближчу суботу звуть усіх знову на Банкову.

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Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, Приморський суд Одеси засудив українського активіста Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

Після винесення вироку відбулися сутички соратників засудженого з поліцією. Протестувальники блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти Стерненка в СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети.

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