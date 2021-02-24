Одним абзацем. Стерненко, протесты – чем все закончилось на Банковой

После вынесения приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к семи годам заключения за похищение человека и использование оружия без права на него, в нескольких городах Украины прошли акции его сторонников. В Киеве несогласные с приговором даже пытались штурмовать Офис президента.

Реклама

Что происходило на Банковой вечером во вторник, 23 февраля.

В Киеве протест сторонников Стерненко был назначен на 20:00 под зданием Офиса президента. Там почти сразу же начались стычки митингующих с правоохранителями. Протестующие сначала бросали в кордон полиции снежки, потом в ход пошли фаеры, также в сторону силовиков распыляли что-то из баллончиков и взрывали петарды. С двоих правоохранителей протестующие сорвали шлемы и подожгли их. В результате беспорядков на улице Банковой в Киеве правоохранители задержали 24 человека – с них собрали объяснительные и всех отпустили. В полиции заявили о 27 пострадавших полицейских и представителей Нацгвардии – у большинства ожоги глаз. Красный Крест сообщил о 10 пострадавших при штурме протестующих. Около 22:30 митингующие стали расходиться, предварительно объявив о "всеукраинской акции" – в ближайшую субботу зовут всех снова на Банковую.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил украинского активиста Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

После вынесения приговора произошли стычки соратников осужденного с полицией. Протестующие блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти Стерненко в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама