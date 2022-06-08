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"Окупанти просили не бити та не розстрілювати". Білорус розповів про захоплення плацдарму під Херсоном

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 червня, 13:36
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За словами Євгена Міхасюка, у білорусів троє поранених
Євген Міхасюк розповів, як білоруси взяли у полон росіян. Фото: колаж "Сьогодні"
Євген Міхасюк розповів, як білоруси взяли у полон росіян. Фото: колаж "Сьогодні"

Боєць полку Калиновського Євген Міхасюк розповів, що білоруські добровольці взяли участь у складній наступальній операції по виходу на лівий берег річки Інгулець. Нещодавно група білорусів була у відрядженні у Миколаївській та Херсонській областях. Внаслідок цього їм вдалося захопити кілька російських солдатів.

Про це повідомляє видання "Наша Ніва".

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"Ми прибули до села, організували базу, щоб туди могла прийти велика кількість наших бійців, і звідти розпочався наступ на російські позиції. Коли готували точку, потрапили під обстріл. Але це не так страшно, як здається", – розповів Міхасюк.

Боєць полку Калиновського Євген Міхасюк

За його словами, одного разу вночі в село спробувала проникнути чи російська розвідка, чи диверсійна група, щоб створити перешкоди або зібрати про білорусів більше інформації.

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Внаслідок ЗСУ захопили частину берега річки Інгулець і просунулися на дев'ять кілометрів. Білоруські підрозділи брали участь у цій великій операції.

"Ми мали важкий шлях – через поле, через річку, ліс, щоб захопити село. По нас вели вогонь танки, САУ та артилерія, ми йшли замінованими ділянками. Ми виконали поставлені завдання, хоч операція була ризикованою. Також у полон потрапили троє росіян", — каже білорус.

Міхасюк зазначив, що у білорусів також троє поранених. Один воїн був поранений уламком, другий наступив на міну, ще один контужений.

"Це успіх такої складної операції. В українців, які діяли поряд з нами, на жаль, були як жертви, так і тяжко поранені, ми допомагали з їхньою евакуацією. Наразі вони у лікарнях", – розповів боєць.

Крім того, білоруси захопили трьох росіян.

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"Вони підняли руки, вийшли з бліндажа та здалися. Просили не бити та не розстрілювати. Ми жартували: "Розслабтеся, ми білоруси". Мені здалося, що вони не зовсім зрозуміли, хто ми й навіщо тут. Адже наші шеврони були українськими. Ми намагалися з ними поговорити, але вони були дуже напружені", – наголосив Міхасюк.

Росіяни, які здалися в полон білорусам

Він додав, що кількість Калиновського полку швидко зростає, пиходять нові люди.

"Коли я повернувся на базу, то не побачив знайомих людей. По-перше, багато людей на завданнях, а, по-друге, багато нових приєдналося", – підсумував боєць.

Тихановська розповіла, скільки білорусів воюють проти РФ в Україні

На боці України в боротьбі з російською агресією в білоруських батальйонах воюють близько 1,5 тисячі осіб. Про це повідомила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Тихановська заявила, що відтоді, коли почалася війна, багато хто в Білорусі подумав, що треба допомагати українцям, тому були організовані білоруські батальйони.

"На цей момент це до 1500 осіб. Вони (батальйони, — ред.) різні, в різних містах, під наглядом української армії", — повідомила опозиціонерка.

Також вона додала, що багато білорусів, які хочуть допомогти Україні, зараз проходять навчання в інших країнах, щоб потім протистояти разом з українськими захисниками російським окупантам.

Водночас вона не назвала кількість таких людей, і де вони набираються військового досвіду. Лише заявила, що кількість білорусів, які захочуть допомогти ЗСУ, зростатиме.

Раніше ми розповідали, що грузинські добровольці показали, як б'ються з російськими окупантами в Україні та відбивають їхні атаки. Вони воюють в "Іноземному легіоні". На сьогодні захисники борються за український Сєвєродонецьк.

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