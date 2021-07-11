"Осад" залишився: десяткам пасажирів не вистачило місць у поїзді Укрзалізниці

Багатьом пасажирам Інтерсіті Запоріжжя – Київ виявилося ніде сидіти – їм запропонували їхати стоячи або шукати у вагонах вільні місця

"Укрзалізниця" продала пасажирам неіснуючі квитки на поїзд. Фото: колаж "Сьогодні"

Пасажирам одного з поїздів "Укрзалізниці" не вистачило місць у одному зі "столичних" рейсів – потяг замінили, не сказавши про це тим, хто купив квитки.

Про це повідомила у своєму Facebook українка Надія Майна.

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Жінка опинилася серед тих, для кого місця не знайшлося – в її квитку було вказано 86-те місце, але у вагоні їх було лише 81, оскільки нові вагони виявилися коротшими.

Інцидент стався в поїзді "Інтерсіті" №731 Запоріжжя – Київ 9 липня. Жінка стверджує, що в аналогічній ситуації опинилися "по десятку людей в кількох вагонах".

Варіантів їй запропонували декілька:

їхати 6 годин до Києва стоячи;

зайняти будь-яке вільне місце, але тільки якщо на одній зі станцій не зайде пасажир, який купив відповідний квиток;

шукати з провідником вільні місця в іншому вагоні.

"ЦІе вже щось геть новеньке, якесь нове "дно". Добре, що хоч не пропонують сидіти двом людям на одному місці по черзі", – нарікає Надія.

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Втім, пізніше вона додала, що зрештою нікому стоячи їхати не довелося, а НП сталася через те, що попередній, великий потяг, зламався.

"Та все одно залишилися і питання, і неприємний "осад". Дуже хочеться, щоб наступні подорожі були передбачуваними", – додала жінка.

Нагадаємо, 10 липня на залізничній станції під Києвом зійшов з рейок потяг, що призвело до масових затримок рейсів в західному напрямку.

А перед цим у поїзді Одеса – Маріуполь сталася поломка – в одному з вагонів випало вікно разом з рамою.