"Осад" залишився: десяткам пасажирів не вистачило місць у поїзді Укрзалізниці

"Укрзалізниця" продала пасажирам неіснуючі квитки на поїзд. Фото: колаж "Сьогодні"
Пасажирам одного з поїздів "Укрзалізниці" не вистачило місць у одному зі "столичних" рейсів – потяг замінили, не сказавши про це тим, хто купив квитки.
Про це повідомила у своєму Facebook українка Надія Майна.
Жінка опинилася серед тих, для кого місця не знайшлося – в її квитку було вказано 86-те місце, але у вагоні їх було лише 81, оскільки нові вагони виявилися коротшими.
Інцидент стався в поїзді "Інтерсіті" №731 Запоріжжя – Київ 9 липня. Жінка стверджує, що в аналогічній ситуації опинилися "по десятку людей в кількох вагонах".
Варіантів їй запропонували декілька:
- їхати 6 годин до Києва стоячи;
- зайняти будь-яке вільне місце, але тільки якщо на одній зі станцій не зайде пасажир, який купив відповідний квиток;
- шукати з провідником вільні місця в іншому вагоні.
"ЦІе вже щось геть новеньке, якесь нове "дно". Добре, що хоч не пропонують сидіти двом людям на одному місці по черзі", – нарікає Надія.
Втім, пізніше вона додала, що зрештою нікому стоячи їхати не довелося, а НП сталася через те, що попередній, великий потяг, зламався.
"Та все одно залишилися і питання, і неприємний "осад". Дуже хочеться, щоб наступні подорожі були передбачуваними", – додала жінка.
Нагадаємо, 10 липня на залізничній станції під Києвом зійшов з рейок потяг, що призвело до масових затримок рейсів в західному напрямку.
А перед цим у поїзді Одеса – Маріуполь сталася поломка – в одному з вагонів випало вікно разом з рамою.