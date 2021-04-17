Відбілювач і заборонені барвники: чим небезпечні популярні в Україні солодощі

Які солодощі смачні та безпечні, а де штучні компоненти і барвники. Чому від згущеного молока може бути сильне отруєння і на яких солодощах можна заощадити без загрози для здоров'я – дізнавалися в програмі "Головна тема з Оленою Кот".
Журналісти віднесли на експертизу ряд популярних солодощів. В експерименті беруть участь:
Згущене молоко
- дешеве згущене молоко українського виробника в пластикових пляшках за 6,65 грн;
- українського виробника в м'яких герметичних пакетах за 10,1 грн;
- білоруського виробництва в м'якій пластиковій упаковці за 15 грн.
Продукти перевірять на вміст цукру, немолочних жирів і барвників.
Зефір
- зефір на вагу за 9,39 грн;
- однієї з популярних марок за 11 грн;
- найдорожчий в асортименті за 14,4 грн.
Зефір перевірили на цукор і пектин (компонент з яблучного пюре).
Вафлі
- найдешевші на вагу за 7,67 грн;
- популярні "Артек" за 9,56 грн;
- італійського виробника за 17,1.
Вафлі перевірили на трансжири, якими можуть замінювати вершкове масло.
Желейні цукерки
- найдешевші на вагу – 16 грн;
- популярного українського виробника за 22,54 грн;
- імпортні за 35,75 грн.
Висновки експертизи
В найдешевшої згущеному молоці виявили двоокис титану, простіше кажучи, відбілювач. Його додають, щоб надати молоку білосніжний колір, а на етикетці не вказують. Крім того, в ній взагалі немає молока – тільки рослинний жир. Два інших примірники безпечні і якісні за складом.
У найдешевших желейних цукерках знайшли штучні барвники Е102 і Е129, заборонені в Євросоюзі, тому що можуть викликати онкологічні захворювання. В інших примірниках барвники використовувалися натуральні.
В італійських вафлях взагалі немає трансжирів. В українських примірниках – трансжири є, але в малих кількостях, безпечних для здоров'я.
У найдешевшому зефірі пектин був замінений желатином. У двох інших яблучне пюре було в наявності, причому у більших кількостях, ніж заявлено на упаковці.
Раніше журналісти "Головною теми" провели масштабну перевірку курятини на антибіотики і гормони. Результати досліджень виявилися оптимістичними – українців не годують неякісною куркою.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк