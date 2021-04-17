Чи можна заощадити на солодощах без шкоди для здоров'я – експерти протестували популярні продукти на шкідливі речовини

Які солодощі смачні та безпечні, а де штучні компоненти і барвники. Чому від згущеного молока може бути сильне отруєння і на яких солодощах можна заощадити без загрози для здоров'я – дізнавалися в програмі "Головна тема з Оленою Кот".

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Журналісти віднесли на експертизу ряд популярних солодощів. В експерименті беруть участь:

Згущене молоко

дешеве згущене молоко українського виробника в пластикових пляшках за 6,65 грн;

українського виробника в м'яких герметичних пакетах за 10,1 грн;

білоруського виробництва в м'якій пластиковій упаковці за 15 грн.

Продукти перевірять на вміст цукру, немолочних жирів і барвників.

Зефір

зефір на вагу за 9,39 грн;

однієї з популярних марок за 11 грн;

найдорожчий в асортименті за 14,4 грн.

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Зефір перевірили на цукор і пектин (компонент з яблучного пюре).

Вафлі

найдешевші на вагу за 7,67 грн;

популярні "Артек" за 9,56 грн;

італійського виробника за 17,1.

Вафлі перевірили на трансжири, якими можуть замінювати вершкове масло.

В тренді Відбілювач і заборонені барвники: чим небезпечні популярні в Україні солодощі

Желейні цукерки

найдешевші на вагу – 16 грн;

популярного українського виробника за 22,54 грн;

імпортні за 35,75 грн.

Висновки експертизи

В найдешевшої згущеному молоці виявили двоокис титану, простіше кажучи, відбілювач. Його додають, щоб надати молоку білосніжний колір, а на етикетці не вказують. Крім того, в ній взагалі немає молока – тільки рослинний жир. Два інших примірники безпечні і якісні за складом.

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У найдешевших желейних цукерках знайшли штучні барвники Е102 і Е129, заборонені в Євросоюзі, тому що можуть викликати онкологічні захворювання. В інших примірниках барвники використовувалися натуральні.

В італійських вафлях взагалі немає трансжирів. В українських примірниках – трансжири є, але в малих кількостях, безпечних для здоров'я.

У найдешевшому зефірі пектин був замінений желатином. У двох інших яблучне пюре було в наявності, причому у більших кількостях, ніж заявлено на упаковці.

Раніше журналісти "Головною теми" провели масштабну перевірку курятини на антибіотики і гормони. Результати досліджень виявилися оптимістичними – українців не годують неякісною куркою.

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