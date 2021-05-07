Росія повернула до України політв'язня Чирнія. Хто це такий?

Олексій Чирній відбув повний строк, до якого був незаконно засуджений російським судом по багатьом статтям до семи років колонії суворого режиму

Олексій Чирній. Фото: скріншот "Сьогодні"

Російські тюремники звільнили з колонії суворого режиму українського політв'язня Олексія Чирнія, який відбув сім років незаконного позбавлення волі.

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Про це 7 травня повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Після звільнення з колонії №15 в місті Батайську в Ростовській області його під наглядом озброєної охорони етапували до російсько-українському кордоні для примусової депортації з РФ.

При цьому поспілкуватися з батьками, які спеціально приїхали зустріти Чирнія з тимчасово окупованого Криму, політв'язню не дали.

Наразі він вже перетнув російсько-український кордон і прибув в українську частину пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.

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На цьому тлі Денисова висловила подяку українським консулам за злагоджену роботу із супроводу Чирнія до України.

Хто такий Олексій Чирній?

Кримчанин Олексій Чирній був затриманий російськими силовиками в травні 2014 роки після окупації Криму. Його звинуватили в спробі підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі – нібито за вказівкою колишнього "в'язня Кремля" Олега Сенцова, проте це спростовується матеріалами справи.

Незважаючи на те, що він повністю визнав вину, уклав угоду зі слідством і дав неправдиві свідчення проти інших фігурантів "справи Сенцова" російський суд засудив Чирнія до семи років колонії суворого режиму за теракт і підготовку до нього, участь в терористичному угрупованню і спробу незаконної покупки боєприпасів.

Адвокат Чирнія стверджував, що його підзахисний визнав провину і обмовив Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченка під тортурами.

Всіх чотирьох чоловіків правозахисники вважають політичними в'язнями. Сенцов, Афанасьєв і Кольченко повернулися в Україну в 2016-2019 роках.

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Нагадаємо, в березні з Росії відпустили іншого українського політв'язня Гліба Шаблія, який відбув чотири роки колонії за недоведеним звинуваченням "у підготовці диверсій і шпигунстві".

А в грудні минулого року в РФ звільнили політв'язня і військовослужбовця ЗСУ Олександра Шумкова.