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Росія повернула до України політв'язня Чирнія. Хто це такий?

7 травня, 16:33

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Олексій Чирній відбув повний строк, до якого був незаконно засуджений російським судом по багатьом статтям до семи років колонії суворого режиму

Олексій Чирній. Фото: скріншот "Сьогодні"

Олексій Чирній. Фото: скріншот "Сьогодні"

Російські тюремники звільнили з колонії суворого режиму українського політв'язня Олексія Чирнія, який відбув сім років незаконного позбавлення волі.

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Про це 7 травня повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Після звільнення з колонії №15 в місті Батайську в Ростовській області його під наглядом озброєної охорони етапували до російсько-українському кордоні для примусової депортації з РФ.

При цьому поспілкуватися з батьками, які спеціально приїхали зустріти Чирнія з тимчасово окупованого Криму, політв'язню не дали.

Наразі він вже перетнув російсько-український кордон і прибув в українську частину пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.

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На цьому тлі Денисова висловила подяку українським консулам за злагоджену роботу із супроводу Чирнія до України.

Хто такий Олексій Чирній?

Кримчанин Олексій Чирній був затриманий російськими силовиками в травні 2014 роки після окупації Криму. Його звинуватили в спробі підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі – нібито за вказівкою колишнього "в'язня Кремля" Олега Сенцова, проте це спростовується матеріалами справи.

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Незважаючи на те, що він повністю визнав вину, уклав угоду зі слідством і дав неправдиві свідчення проти інших фігурантів "справи Сенцова" російський суд засудив Чирнія до семи років колонії суворого режиму за теракт і підготовку до нього, участь в терористичному угрупованню і спробу незаконної покупки боєприпасів.

Адвокат Чирнія стверджував, що його підзахисний визнав провину і обмовив Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченка під тортурами.

Всіх чотирьох чоловіків правозахисники вважають політичними в'язнями. Сенцов, Афанасьєв і Кольченко повернулися в Україну в 2016-2019 роках.

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Нагадаємо, в березні з Росії відпустили іншого українського політв'язня Гліба Шаблія, який відбув чотири роки колонії за недоведеним звинуваченням "у підготовці диверсій і шпигунстві".

А в грудні минулого року в РФ звільнили політв'язня і військовослужбовця ЗСУ Олександра Шумкова.

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