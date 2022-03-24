Пахан обламав зуби: Сакварелідзе пояснив ядерний шантаж Путіна

Президент Росії Володимир Путін шантажує ядерною зброєю через те, що після вторгнення до Українина нього ополчився весь Захід. В особі управлінських людей глава РФ на сьогодні має слабкий вигляд.
Про це розповів колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе в інтерв'ю Наташі Влащенко на телеканалі Україна 24.
"Це такий гігантський Пахан, який планував за 24 або 48 години роздавити Україну, але обламав зуби. Йому треба підняти ставки в особі якоїсь частини російського електорату, суспільства, чиновників. Він воює не лише з Україною. Проти нього озброївся весь Захід. Він воює із Заходом, тому він вніс у дискус цей шантаж ядерної зброї. Звучатиме безглуздо, якщо ти збирався за 48 годин закінчити війну з Україною, то в кого ти збираєшся стріляти, якщо ти не можеш навіть з Україною впоратися", – каже Давид Сакварелідзе.
Колишній заступник генерального прокурора України упевнений, що ядерної катастрофи не буде.
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"Навіть якщо Путін віддасть наказ, то я не думаю, що там у вищому офіцерському складі знайдеться стільки божевільних, які натиснуть цю кнопку. Найімовірніше, що його і застрелять там. Вони розуміють, що там живуть їхні діти, їхні дружини, і не думаю, що через одного параноїка вони на це погоджуються", – додав Давид Сакварелідзе.
Коли Україна може відсвяткувати перемогу над РФ
Олексій Арестович заявив, що Україна може відсвяткувати перемогу над російськими окупантами вже наприкінці квітня чи на початку травня.
"Кінець квітня – початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", – сказав Арестович.
Він додав: можливо, бойові дії не припиняться, але всім буде зрозуміло, що це кінець військовим потугам окупанта.