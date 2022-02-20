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СЬОГОДНІ Новини України

Переговори Зеленського з Макроном та тривожна заява МЗС Британії про вторгнення РФ — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 лютого, 06:00
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Зеленський та Макрон обговорили ситуацію навколо України, а в МЗС Британії заявили, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію російського вторгнення
Зеленський провів термінову розмову з Макроном, а в Британії попередили, що вже наступного тижня Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський провів термінову розмову з Макроном, а в Британії попередили, що вже наступного тижня Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зеленський провів термінову розмову з Макроном через ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Дзвінок відбувся 19 лютого. Він був присвячений загостренню ситуації довкола України.

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Зеленський та Макрон обговорили ситуацію навколо України/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський та Макрон обговорили ситуацію навколо України/Фото: колаж: "Сьогодні"

ОДКБ може направити своїх миротворців на Донбас – які умови

Загострюючи ситуацію на Донбасі, Москва може домагатися введення туди на тривалий термін своєї армії під виглядом миротворців. Це означає появу військових баз армії РФ на території самопроголошених республік, які зараз існують у Придністров'ї (Молдова), Південній Осетії (Грузія) та Абхазії (Грузія).

Цього року ОДКБ відзначилася розгоном антиурядових протестів у Казахстані/Колаж: "Сьогодні"
Цього року ОДКБ відзначилася розгоном антиурядових протестів у Казахстані/Колаж: "Сьогодні"

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У МЗС Британії заявили про наближення найгіршого сценарію вторгнення Росії в Україну

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трас під час Мюнхенської конференції заявила, що вже наступного тижня Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення, тоді як Європа — з однією з найнебезпечніших ситуацій із безпекою з початку XX століття.

Трас заявила, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію/Фото: колаж: "Сьогодні"
Трас заявила, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні хочуть збільшити граничний вік бійців тероборони до 70 років

Заступник командувача силами територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко заявив, щоб залучити більше людей до Сил територіальної оборони, граничний вік резервістів можуть збільшити.

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Вік можуть збільшити до 70 років/Фото: колаж: "Сьогодні"
Вік можуть збільшити до 70 років/Фото: колаж: "Сьогодні"

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