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Перейшли на посилений режим: 7 тисяч рятувальників чергують на Різдво в Україні

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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7 січня, 15:22
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До 10 січня рятувальники посилено контролюють ситуацію в країні
Українські рятувальники несуть посилену службу на свята
Українські рятувальники несуть посилену службу на свята / Фото: Колаж: Сьогодні

У період святкування Різдва Христового Державна служба України з надзвичайних ситуацій несе посилену службу. З 7 по 10 січня на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тисяч рятувальників.

Про це повідомляє пресс-служба МВС.

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Так, з 09.00 07 січня до 09.00 10 січня рятувальники посилено контролюють ситуацію в Україні. Вони забезпечують захист населення та територій держави від надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій у посиленому режимі.

На цілодобовому чергуванні

  • понад 7 тисяч чоловік особового складу та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, у тому числі: близько 300 чоловік та 50 одиниць техніки на об'єктах, задіяних до відзначення новорічних та різдвяних свят з масовим перебуванням людей;
  • 26 піротехнічних розрахунків, загальною чисельністю понад 130 чоловік та 50 одиниць техніки;
  • 9 повітряних суден, у тому числі 4 літаки та 5 вертольотів.

"Інспекторським складом ДСНС проведено близько 4 тис. 800 інструктажів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, до яких залучено близько 20 тис. керівників релігійних громад та організаторів святкових заходів", – йдеться у повідомленні.

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