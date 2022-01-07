Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌟 С Рождеством Христовым! 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Перешли на усиленный режим: 7 тысяч спасателей дежурят на Рождество в Украине

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 января, 15:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
До 10 января спасатели усиленно контролируют ситуацию в стране
Украинские спасатели несут усиленную службу на праздники
Украинские спасатели несут усиленную службу на праздники / Фото: Коллаж: Сегодня

В период празднования Рождества Христова Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям несет усиленную службу. С 7 по 10 января на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Реклама

Так, с 09:00 07 января до 09:00 10 января спасатели усиленно контролируют ситуацию в Украине. Они обеспечивают защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий в усиленном режиме.

На круглосуточном дежурстве

  • более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе: около 300 человек и 50 единиц техники на объектах, задействованных к празднованию новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей;
  • 26 пиротехнических расчетов, общей численностью более 130 человек и 50 единиц техники;
  • 9 воздушных судов, в том числе 4 самолета и 5 вертолетов.

"Инспекторским составом ГСЧС проведено около 4 тысяч 800 инструктажей по соблюдению требований пожарной и техногенной безопасности, к которым привлечены около 20 тысяч руководителей религиозных общин и организаторов праздничных мероприятий", – говорится в сообщении.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
7 января. Уолтер Шерман Гиффорд. 95 лет назад (1927) состоялся первый трансатлантический телефонный разговор между Нью-Йорком (США) и Лондоном (Великобритания). И это случилось при непосредственном участии нашего героя дня…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Пока по всей Украине потепление, Карпаты замело снегом

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

28 819

заболело за неделю в Украине

-6%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять