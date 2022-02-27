"Пережила Гітлера, переживу і ліліпута Путіна": пенсіонерка з Волині підбадьорила українців (фото)

Фото: колаж "Сьогодні"
На Волині 97-річна бабуся зробила фото, щоб підтримати українців.
На знімку вона тримає листок із написом: "Мені 97 років, пережила Гітлера та німців, була на відновленні Донбасу. Переживу і ліліпута Путіна з його саранчою. Слава Україні! Баба Ліда, 97 років".
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