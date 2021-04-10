План вакцинації населення: коли в Україні очікують поставки вакцини

Перші 367 тисяч доз надійдуть до травня

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко представив план вакцинації населення від коронавірусу. Найближчим часом Україна отримає нові дози препаратів, а наприкінці літа з'явиться новий препарат.

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Дані оприлюднила "Українська правда".

До липня Україна отримає нові дози вакцини AstraZeneca SK Bio, SinoVac, Pfizer та CoviShield. А вже в серпні з'явиться новий препарат NovaVax. Він надходитиме протягом п'яти місяців – щоразу поставлятимуть 2 мільйони. Також будуть вакцинувати AstraZeneca SC Bio, його щомісяця поставлятимуть по 1 мільйону 31 тисячі 600 доз.

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Згідно із планом вакцинації Україна має отримати:

до 1 травня 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca SK Bio, 215 тыс. SinoVac та 117 тис. Pfizer;

до 1 червня 1,5 млн препарату SinoVac та 500 тисяч CoviShield;

до 1 липня 1 млн 409 тис. AstraZeneca SK Bio, 198 316 доз SinoVac та 500 тисяч CoviShield;

до 1 серпня 948 700 доз Pfizer та ще 500 тисяч CoviShield;

з 1 серпня по 1 грудня щомісяця 2 мільйони доз NovaVax та 1 мільйон 31 тисячу 600 AstraZeneca SK Bio.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ назвали людей, між якими розподілять перші партії вакцин Pfizer і Coronavac.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні" писали, що китайська вакцина CoronaVac "застрягла" на складі– хто винен і коли нею почнуть робити щеплення українцям.

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