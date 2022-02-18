Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Чому люди довго не можуть вилікуватися від COVID-19: що треба знати українцям

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 17:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
При цьому під час хвороби може бути багато різних симптомів, не притаманних коронавірусу
Коронавірусна хвороба може тижнями не відступати.
Коронавірусна хвороба може тижнями не відступати. / Фото: Колаж: Сьогодні

Тривала коронавірусна хвороба може бути пов'язана з пошкодженням блукаючого нерва. Такого висновку дійшли вчені з Іспанії.

Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус Інфо.

Реклама

Дисфункція блукаючого нерва призводить до різних симптомів – від діареї та проблем із серцем до порушень з голосом.

Симптоми, що вказують на дисфункцію блукаючого нерва:

  • діарея,
  • слабкість дихальних м'язів,
  • дисфагія (проблеми ковтання),
  • кислотний рефлюкс,
  • тахікардія,
  • запаморочення,
  • дисфонія (порушення частоти, сили і тембру голосу),
  • зміни в рівні артеріального тиску.

В Україні виявили новий варіант штаму омікрон

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу омікрон – BA.2. У нашій країні поки що зареєстровані поодинокі випадки.

Реклама

"Насправді, коли ми дивимося на підтипи штаму омікрон, то цей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", – сказав головний санлікар Ігор Кузін.

Важливо зазначити, що варіант BA.2 не має генетичного маркера, який вчені використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від штаму дельта. Згідно з дослідженням вчених, BA.2 більш заразний, ніж BA.1.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров У Донецьку увімкнули сирену цивільної оборони. Ми дізналися, що там відбувається Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Яким буде кінотеатр "Київська Русь" після капремонту? Показуємо (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Бойовики стріляють на всій лінії розмежування. Ми створили онлайн-карту обстрілів Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

209 228

захворіло за тиждень в Україні

-16%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти